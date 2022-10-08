ВСУ в четвертый раз за сутки обстреляли российский регион на границе с Украиной

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ города Грайворон и близлежащих сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, противник нанес удар по городу Грайворон и близлежащим селам. «Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным пострадавших среди мирных жителей нет», — написал Гладков.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают оперативные службы и глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Кроме того, под удар попал хутор Тополи. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, в одном из которых разрушена несущая стена и кровля.