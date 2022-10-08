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Один человек пострадал из-за удара ВСУ по российскому селу

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Бирюч, пострадал один человек

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому селу Бирюч в Валуйском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, предварительно, в результате обстрела была ранена 16-летняя девочка-подросток. Для помощи пострадавшей на место выехала бригада медиков.

Данные о разрушениях после атаки Украины на данный момент уточняются. Гладков заверил, что позже сообщит подробную информацию.

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7 октября губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка. По словам Гладкова пострадал один мирный житель, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, 6 октября над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Гладков сообщил, что услышал над головой несколько «сильных разрывов». Никто не пострадал.

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Константин Лысяков
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