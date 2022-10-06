Губернатор Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом утром

Утром в четверг, 6 октября, над Белгородом сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона рассказал, что услышал несколько «сильных разрывов над головой». Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Системы ПВО также сработали в Грайворонском районе Белгородской области.

«Текущая ситуация достаточно непростая, но еще раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области», — написал Гладков.

5 октября Гладков сообщил, что в регионе 16-летний подросток получил ранение в результате подрыва запала гранаты — ему оторвало три пальца на руке. Он находится в стабильном состоянии в больнице.

В Белгородской области до 7 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.