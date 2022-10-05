В граничащем с Украиной российском регионе подростку оторвало три пальца

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что 16-летнему подростку оторвало три пальца

В Белгородской области 16-летний подросток получил ранение в результате подрыва запала гранаты — ему оторвало три пальца на руке. Об этом в среду, 5 октября, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью в селе Сурково Шебекинского городского округа. «Три пальца правой руки частично ампутированы. Состояние парня стабильное, он сейчас находится в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Откуда ребенок взял запал от гранаты, на данный момент устанавливают следственные органы», — написал Гладков.

Откуда ребенок взял запал от гранаты, пока неизвестно. Поиском ответа на этот вопрос занимаются следователи.

5 октября сообщалось, что в белгородском городе Валуйки на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого — 30 сентября — система ПВО сработала в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.