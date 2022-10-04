В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО

В белгородском городе Валуйки на границе с Украиной заявили о сработавшей системе ПВО

В белгородском городе Валуйки на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявили очевидцы, их комментарий приводит Telegram-канал «ЧП 31».

В оперативном штабе Белгородской области пояснили, что над территорией села Казинка Валуйского горокруга были средствами ПВО сбиты четыре ракеты.

По сведениям Telegram-канала «Жесть Белгород», в результате обошлось без жертв и разрушений. Власти российского региона эту информацию пока не комментировали.

30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО. Тогда губернатор уточнил, что разрушений не возникло.

До этого Гладков сообщал о двух сбитых российскими средствами ПВО ракетах Вооруженных сил Украины. Осколками снарядов была повреждена кровля жилого дома.