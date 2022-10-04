Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО

В белгородском городе Валуйки на границе с Украиной заявили о сработавшей системе ПВО

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В белгородском городе Валуйки на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявили очевидцы, их комментарий приводит Telegram-канал «ЧП 31».

В оперативном штабе Белгородской области пояснили, что над территорией села Казинка Валуйского горокруга были средствами ПВО сбиты четыре ракеты.

По сведениям Telegram-канала «Жесть Белгород», в результате обошлось без жертв и разрушений. Власти российского региона эту информацию пока не комментировали.

30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО. Тогда губернатор уточнил, что разрушений не возникло.

До этого Гладков сообщал о двух сбитых российскими средствами ПВО ракетах Вооруженных сил Украины. Осколками снарядов была повреждена кровля жилого дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Лера Кудрявцева объяснила наличие у нее ключей от жилья Бориса Моисеева
Состояние Байдена вновь вызвало беспокойство в сети
Названы цели Запада в Белоруссии
Защита осужденного в России американца захотела инициировать обменный процесс
Названо неожиданное последствие завершения локдаунов в Китае
Раскрыт загадочный механизм формирования пептидов из аминокислот
Цены на жилье в США рекордно упали
В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО
Европейские авиакомпании перестали пускать россиян на борт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.