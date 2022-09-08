Власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты ВСУ

В небе над Белгородом были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, ракеты были вовремя уничтожены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Глава региона уточнил, что в результате удара нет ни жертв, ни пострадавших. Уточняется, что всю дополнительную информацию об ударе ВСУ власти сообщат позже.

Отдельно Гладков рассказал о разрушениях в городе при ракетном ударе.

Предыдущий удар по Белгороду произошел в ночь на 3 июля — ВСУ выпустили по городу три баллистические ракеты — они также были уничтожены в воздухе средствами ПВО. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Погибли пять человек.