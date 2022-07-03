Минобороны заявило о преднамеренном ударе Киева по Белгороду

Минобороны заявило об ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами

Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

«Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, все три запущенные по Белгороду украинской стороной ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате обломки одной из ракет упали на жилой дом. Средства ПВО также уничтожили на подлете к Курску два реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс», начиненных взрывчаткой, уточнил Конашенков.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Как заявлял губернатор Белгородской области, в городе могла сработать система ПВО, однако точная причина произошедшего не была установлена. Погибли пять человек, также известно о четырех пострадавших.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в ночь на 3 июля на подлете к Курску российскими ПВО были сбиты два украинских беспилотника «Стриж». Он уточнил, что никто не пострадал.