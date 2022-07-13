Россияне из обстрелянного ВСУ города начали бить плитку в домах ради компенсаций

Губернатор Гладков рассказал о жителях Белгорода, бьющих плитку в домах ради компенсаций

Начало событий в новости Минобороны заявило о преднамеренном ударе Киева по Белгороду

Жители обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода бьют плитку и стекла в своих домах ради получения компенсаций от властей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с гражданами в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Гладкова, некоторые жители города видят в помощи властей в ликвидации последствий обстрелов ВСУ «возможность».

«К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Начинают разбивать кафельную плитку. Начинают бить окна», — рассказал губернатор.

Для того чтобы не создавать таких «возможностей», власти изучили весь нанесенный городу ущерб и лишь вторым этапом будут выделять средства для восстановления с учетом доходов каждой семьи.

«В каждом отдельном случае будем принимать отдельное решение», — подытожил Гладков.

3 июля Украина нанесла удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, удар был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками Ту-143 «Рейс». Губернатор Белгородской области подтвердил гибель четырех человек.