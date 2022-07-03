Гладков рассказал о серии громких звуков в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде, предположительно, сработала ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о серии громких звуков, которые были слышны в Белгороде в ночь на 3 июля, в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гладков, предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются. После хлопков загорелся один из частных жилых домов на улице Маяковская в центральной части города. В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу.

Губернатор добавил, что выехал на место происшествия. «Все оперативные службы работают на месте», — написал он, пообещав рассказать подробности произошедшего позже.

Жители Белгорода услышали громкие хлопки ночью

О том, что жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки, сообщило РИА Новости. Как рассказал корреспондент агентства, после хлопков в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация. Позже Telegram-канал Baza опубликовал кадры попадания по жилому дому на улице Маяковского.

Через некоторое время городская больница № 2 Белгорода сообщила о состоянии одного из пострадавших в результате пожара в жилом доме. Он должен был быть помещен в травматологическое отделение, но отказался от госпитализации. Информации о состоянии двух других пострадавших на данный момент нет.

Затем стало известно, что пожар в частном доме по адресу улица Маяковского, 23 потушен. Соседний дом под номером 25 получил повреждения. Как сообщали «Известия», в одном из пятиэтажных домов после громких хлопков лопнули стекла.

Хлопки в Белгороде были слышны и ранее

Это не первый раз, когда в Белгороде слышны громкие хлопки: похожая ситуация была 3 мая и 14 мая, а также 28 апреля. Кроме того, периодически со стороны Украины обстреливаются приграничные российские села.

Так, вечером 11 мая было обстреляно село Солохи. В результате погиб один человек, пострадали еще семь. Кроме того, были повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей. После этого многих жителей села эвакуировали в соседнюю Бессоновку.

24 июня Вячеслав Гладков описал разрушения в регионе из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей. В части районов завершены восстановительные работы — среди них Белгород, поселок Политотдельский и село Солохи, а также села Головчино и Безымено и поселок Хотмыжск.э

На следующий день стало известно, что действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 9 июля. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и внимательно смотреть за происходящим на улице, в домах, в брошенных домах, обращать внимание на тех, кто приезжает в область и как себя ведет.