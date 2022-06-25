Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

Белгородская область продлила до 9 июля высокий уровень террористической опасности

Действие «желтого» (высокий) уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 9 июля. Об этом в субботу, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и внимательно смотреть за происходящим на улице, в домах, в брошенных домах, обращать внимание на тех, кто приезжает в область и как себя ведет. Также Гладков поблагодарил все правоохранительные органы за профессионализм.

Высокий уровень террористической опасности Белгородской области действовал до 24 июня. Также в регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Накануне в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 8 июля. Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме.