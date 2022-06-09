Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 24 июня

В Белгородской желтый уровень террористической опасности продлен до 24 июня. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгородской области до 24 июня также продлевается постановление, согласно которому в регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты.

В четверг, 9 июня, власти Курской области также объявили о продлении высокого уровня террористической опасности до 22 июня. В этот период, по утверждению губернатора Романа Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме.

Курская и Белгородская области продлевают желтый уровень террористической опасности четвертый раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.