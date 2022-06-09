В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили действие желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме еще две недели, до 22 июня, из-за возможных провокаций со стороны Украины.

Старовойт призвал жителей оставаться бдительными. Он напомнил, что именно желтый уровень террористической опасности помог спецслужбам не допустить теракт на майских праздниках.