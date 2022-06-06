Российская территория снова подверглась обстрелу

Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

Позднее глава региона уточнил, что обстрел велся из минометов. Основной удар пришелся по местному мосту, есть повреждения. Также сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом — в строении посекло крышу, полностью выбиты стекла. Кроме того, есть повреждения на территории сахарного завода.

Раненых и погибших в результате ЧП нет.

Регулярные обстрелы Курской области

Поселок городского типа Теткино ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Причиной тому является географическое расположение населенного пункта — он с севера, запада и юга граничит с территорией Украины.

Предыдущий обстрел Теткино фиксировался 19 мая. Тогда пострадали детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома, а также здания и сооружения сахарного и спиртзавода. Тогда же стало известно о гибели мирного жителя — водителя фуры Василия Мерзликина, который привез сырье на спиртзавод. В школах соседних сел Дроновка и Алексеевка выбиты стекла в нескольких окнах.

В те же дни произошел обстрел села Попово-Лежачи. Тогда, судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена.

Кроме того, обстрелу со стороны Украины подверглась окраина села Воробжа. По словам Старовойта, военные отработали цели, однако противник сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы.

На фоне этих ЧП губернатор принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня.

Украина вооружается дальнобойными ракетами

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи поставят Украине реактивные системы залпового огня РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. Ожидается, что в поставки войдут ракеты, способные поражать цели на дистанции до 70 километров.

При этом посол США на Украине Бриджит Бринк отметила, что Соединенные Штаты не будут ограничивать возможности HIMARS для Украины. «Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — открестилась дипломат на брифинге в Киеве.

После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования РСЗО из США против российских территорий. Он указал, что в таком случае у Вооруженных сил РФ не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений, включая Генштаб и Министерство обороны Украины.