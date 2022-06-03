Медведев пригрозил Киеву ударом при использовании оружия США против России

Зампред СБ Медведев заявил, что РФ нанесет удар в случае использования Киевом РСЗО из США

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) из США против России. Его слова приводит РИА Новости.

В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Политик отметил, что такими объектами могут стать Генштаб и Министерство обороны Украины. По его словам, конечные центры принятия решений в стране находятся не на территории Киева, поэтому придется учитывать подобную угрозу.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

В МИД России эту идею осудили. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США. Он отметил также, что Белый дом ничего не предпринимает для деэскалации украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США таким образом целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. «США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отказался обсуждать сценарии развития событий в случае применения Украиной американских РСЗО против России. Он сообщил, что власти страны не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии планов использовать полученное из США оружие для атак на Россию. По его мнению, украинский лидер не сдерживает свои обещания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что обсуждение обещаний президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские системы HIMARS для ударов по территории России является бесполезной тратой времени.

«Россия ведет на Украине именно спецоперацию»

Медведев подчеркнул, что Россия проводит на Украине именно военную спецоперацию, которая идет по определенному сценарию. Ее цели ограничены, уничтожаются только военные объекты. Зампред Совбеза напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил две цели: защитить население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также провести денацификацию и демилитаризацию в этих регионах.

Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о требованиях Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Он заявил, что российская сторона защищает мирных людей в Донбассе. Он добавил, что Запад долгое время «накачивал Украину в качестве врага России», поэтому иного выбора, как защищать русский язык и русских людей, живущих на украинской территории и являющихся ее гражданами, не было.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и ЛНР. 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

Россия не могла обойтись без спецоперации

Медведев указал, что с определенного момента Россия не могла обойтись без проведения специальной военной операции, поскольку позиция НАТО не дала Москве мирно урегулировать ситуацию с Киевом. Он напомнил, что минские договоренности не были исполнены и так и остались на бумаге.

Огромную роль в том, что этого не случилось, сыграли те, кто, по сути, навязал свою точку зрения Украине. Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс. Если бы не его деструктивная позиция, то можно было договориться Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Зампред Совбеза подчеркнул, что США не ответили на российские предложения о гарантиях безопасности, поэтому расширение НАТО представляется прямой и явной угрозой.

Медведев отметил, что ударные ракетные системы, иностранные военные базы на границах России носят «абсолютно неприемлемый характер угроз», о чем неоднократно заявляла Москва.

По словам политика, последней каплей, возможно, стало желание Украины вернуть себе ядерное оружие, что вынудило Россию обеспечить себе должный уровень безопасности и начать проведение спецоперации.

Ранее секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.

Вступление Украины в НАТО опаснее, чем вступление Швеции и Финляндии

Медведев заявил, что вхождение Швеции и Финляндии в состав НАТО для России менее опасно, чем аналогичный шаг Украины. По его словам, причина этому «совершенно понятна», поскольку с Киевом у Москвы существуют территориальные разногласия.

Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете. Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

По мнению политика, попадание Украины в «агрессивно настроенный» против России блок, обладающий ядерным потенциалом, может привести к провокациям, в том числе против Крыма, и повлечет прямой конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции происходит под нажимом США и развяжет России руки для симметричного ответа.