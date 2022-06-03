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Медведев объяснил разницу между спецоперацией и войной

Замглавы Совбеза РФ Медведев: Россия ведет на Украине ограниченную по целям спецоперацию

Действия России на Украине являются именно спецоперацией, а не войной. Об этом в интервью Al Jazeera рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он объяснил, что разница заключается в том, что у спецоперации ограниченные цели, уничтожаются только военные объекты. «Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идет по определенному сценарию», — сказал он.

Медведев пояснил, что Россия преследует две цели: защитить граждан Донецкой и Луганской республик, а также уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов. «Поэтому цели этой операции ограничены», — указал он.

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Замглавы СБ РФ также обратил внимание на то, что спецоперация проходит в основном с применением высокоточного оружия. «Российские войска стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только Вооруженных сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», — резюмировал Медведев.

Ранее Медведев пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России. Он указал, что такими объектами могут стать Министерство обороны Украины, Генштаб и другие. Зампред Совбеза добавил, что конкретные центры находятся не на территории Киева, поэтому существует угроза, которую нужно будет учитывать.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что западные поставки Киеву более современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на ходе российской спецоперации. «Украина является инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — предупредил пресс-секретарь президента. Песков заметил, что Украину по-прежнему «пичкают» оружием, однако это не меняет параметров спецоперации, а сценарии, когда это оружие попытаются использовать против целей на российской территории, абсолютно нежелательны.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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