Кремль предупредил Украину о страданиях из-за современного западного оружия

Песков заявил, что поставки западного оружия на Украину не скажутся на спецоперации

Западные поставки Киеву более современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на ходе российской спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, просто доставят больше страданий Украине, которая является инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — предупредил пресс-секретарь президента.

Песков заметил, что Украину по-прежнему «пичкают» оружием, однако это не меняет параметров спецоперации, а сценарии, когда это оружие попытаются использовать против целей на российской территории, абсолютно нежелательны.

1 июня американский президент Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. В список вооружения, которое Киев получит из Вашингтона, также включили четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин. Стоимость нового пакета военной помощи достигает 700 миллионов долларов.

Впоследствии депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что не исключает удары по территории России американскими РСЗО. Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории страны и самолеты в российском воздушном пространстве.