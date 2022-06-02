На Украине допустили удары по территории России американскими ракетами

Депутат Рады Чернев допустил удары по территории России американскими РСЗО

Депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что не исключает удары по территории России американскими ракетными системами залпового огня (РСЗО), поставляемыми США на Украину. Его цитирует РИА Новости.

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве. Депутат допустил, что украинская армия может поразить их и тем оружием, которое у нее уже есть, например, гаубицами, самоходными артиллерийскими установками (САУ) или ракетными комплексами «Точка-У».

1 июня президент США Джо Байден заявил, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать РСЗО против РФ бесполезно. Она напомнила, что в конце 2021 года Россия требовала от стран Запада письменных гарантий безопасности, так как не доверяет словесным обещаниям.