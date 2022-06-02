Захарова прокомментировала заверения Зеленского об использовании РСЗО HIMARS

Захарова заявила о ничтожности обещаний Зеленского не использовать РСЗО против России

Обсуждение обещаний президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по территории России является бесполезной тратой времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что Россия еще в конце 2021 года требовала от стран Запада письменных гарантий безопасности, так как российская сторона не доверяет словесным обещаниям. «Политически оценка одна — вот эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ — это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит и соответствующая реакция нашего силового блока», — заключила она.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает «новые возможности и передовые вооружения, включая реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами».

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон сочтет оборонительным любое применение РСЗО HIMARS на территории Украины. Он отметил, что Белый дом полагается на заверения официального Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по целям в России. Кол не стал уточнять, какие решения могут быть приняты американской стороной, если Вооруженные силы Украины при помощи систем атакуют российскую территорию.