США заранее перебросили в Европу РСЗО HIMARS

США сочтут оборонительным любое применение РСЗО HIMARS на территории Украины

Вашингтон сочтет оборонительным любое применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территории Украины. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне, передает ТАСС.

«Украина защищает свою территорию. Все, что они делают на территории Украины, имеет оборонительный характер в данном контексте», — сказал он.

По словам Кола, Соединенные Штаты перебросили в Европу четыре реактивные системы заранее, чтобы обеспечить их быструю доставку на украинскую территорию. Он отметил, что Белый дом полагается на заверения официального Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по целям в России.

«Это критически важные [военные] возможности, которые помогут Украине отразить российское наступление на востоке страны (...) Украина дала нам гарантии, что будет использовать эту систему только в оборонительных целях», — сказал замминистра обороны.

Кол не стал уточнять какие решения могут быть приняты американской стороной, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи систем атакуют российскую территорию. «Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает «новые возможности и передовые вооружения, включая реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами».