Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев пригрозил Украине ударом при использовании вооружений США против России

Медведев заявил, что РФ ударит по центрам принятия решений при атаке со стороны Украины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира» пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России, передает ТАСС.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — подчеркнул политик.

Он указал, что такими объектами могут стать Министерство обороны Украины, Генштаб и другие. Зампред Совбеза добавил, что конкретные центры находятся не на территории Киева, поэтому существует угроза, которую нужно будет учитывать.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него пойдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.

В МИД России эту идею осудили. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США. Он отметил также, что Белый дом ничего не предпринимает для деэскалации украинского кризиса.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Украине ударом при использовании вооружений США против России
Рогозин подсчитал количество российских спутников
Захарова наградила пранкеров Лексуса и Вована телефоном правительственной связи
Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея
Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России
В Германии выступили за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок
Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения
Московский священник дал советы мужьям беременных женщин
НАТО отказалось диктовать Украине условия для переговоров с Россией
Роднина оценила участие Валиевой в шоу Навки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.