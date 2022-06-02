Медведев пригрозил Украине ударом при использовании вооружений США против России

Медведев заявил, что РФ ударит по центрам принятия решений при атаке со стороны Украины

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира» пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России, передает ТАСС.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — подчеркнул политик.

Он указал, что такими объектами могут стать Министерство обороны Украины, Генштаб и другие. Зампред Совбеза добавил, что конкретные центры находятся не на территории Киева, поэтому существует угроза, которую нужно будет учитывать.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него пойдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.

В МИД России эту идею осудили. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США. Он отметил также, что Белый дом ничего не предпринимает для деэскалации украинского кризиса.

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