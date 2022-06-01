МИД осудил передачу ракетных систем США Украине

МИД России заявил, что поставки оружия Украине повышают риски столкновения РФ и США

Москва крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные ракеты для них. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение [о поставках] как содержащее элемент "самоограничения" негодны. То, что США во главе группы государств занимается целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь», — заявил дипломат.

Он отметил, что любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США, и осудил меры нагнетания напряженности со стороны Вашингтона. По словам Рябкова, США не делает ничего для деэскалации украинского кризиса.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом пакете военной помощи, включающем реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов