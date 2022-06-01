США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

Белый дом: США 1 июня объявят об 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью $700 млн

США в среду, 1 июня, объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга в ходе брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

По словам чиновника Белого дома, стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов. Он будет включать в себя «боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России».

Что войдет в новый пакет?

Как рассказал представитель американской администрации, в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, комплексы Javelin, противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, а также вертолеты, дополнительные бронеавтомобили.

Кроме того, в пакет включат запчасти и дополнительное оборудование, которые «позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».

700 миллионов рублей стоимость 11-го пакета военной помощи США Украине

При этом, подчеркнул чиновник, поставляемые на Украину ракетные системы будут использоваться украинской армией, «чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории»

Другой представитель американской администрации пояснил, что США, оценивая «наиболее выгодную помощь» Украине, исходят из условий, с которыми сталкивается ее армия. «И по мере развития конфликта мы будем продолжать адаптировать нашу помощь к их самым насущным потребностям», — пообещал он.

Заявления Байдена

Сам президент США Джо Байден в своей статье для New York Times пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Украине ракеты Stinger и Javelin, а также беспилотники, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Мы также направим еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это было санкционировано Конгрессом Джо Байден президент США

Говоря о целях США в конфликте на Украине, Байден заявил, что они заключаются в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от любого нападения.

Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии Джо Байден президент США

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если США или страны НАТО не будут атакованы.

Мы не ищем войны между НАТО и Россией (…). Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы Джо Байден президент США

Байден также пообещал, что не будет оказывать давление на власти Украины, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркивала, что США не поставляют на Украину оружие, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку США не собираются становиться стороной конфликта. Ее слова подтвердил и официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.