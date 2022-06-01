Байден назвал условие для вступления США в конфликт на Украине

Байден: США не вступят в прямой конфликт на Украине, если не будут атакованы они сами

Президент США Джо Байден в материале для The New York Times назвал условие для вмешательства Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если США или страны НАТО не будут атакованы.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией <…>. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — указал американский лидер.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не предоставит Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию. По ее словам, США отправляет Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории». Американский дипломат также вновь подчеркнула, что США не собираются становиться стороной конфликта.

«Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности», — пояснила она.