В Госдепе подтвердили отказ поставлять Украине оружие дальнего действия

Представитель Госдепа Прайс подтвердил отказ США поставлять Киеву оружие дальнего действия

США рассматривают ряд вооружений для отправки на Украину, однако речь о поставках ракет дальнего действия не идет. Эту информацию подтвердил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров​​​. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», — пояснил Прайс.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не предоставляют Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку США не собираются становиться стороной конфликта. По ее словам, Вашингтон предоставляет Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории».

Ранее газета Тhe Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация Байдена планирует отправить на Украину комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.