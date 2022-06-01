США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США 1 июня представят 11-й пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов

Представитель администрации США высокого ранга в ходе брифинга анонсировал, что Вашингтон в среду, 1 июня, представит новый, 11-ый пакет военной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пакет будет включать ракетные системы HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, а также запчасти к ранее поставленной технике.

О том, что США решили объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, на прошлой неделе сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации. По их данным, администрация президента США Джо Байдена собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия.США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».