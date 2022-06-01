Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США 1 июня представят 11-й пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов

Фото: Leah Millis / Reuters

Представитель администрации США высокого ранга в ходе брифинга анонсировал, что Вашингтон в среду, 1 июня, представит новый, 11-ый пакет военной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пакет будет включать ракетные системы HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, а также запчасти к ранее поставленной технике.

О том, что США решили объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, на прошлой неделе сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации. По их данным, администрация президента США Джо Байдена собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия.США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

Инфляция, рост цен и кризис.
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий из-за конфискации активов Банка России
Сооснователя интернет-площадки Hydra лишили криптокошелька
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Байден заявил о нежелании войны с Россией
Эндокринолог Павлова сравнила курение с эвтаназией
Байден назвал цель США на Украине
Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Россиянам перечислили симптомы отравления пестицидами
Российский капитан заявил о хранящем тайны ВСУ затопленном корабле
Marriot и Hilton задумались об уходе из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.