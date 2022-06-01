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Байден назвал цель США на Украине

Президент Байден заявил, что цель США на Украине заключается в ее демократизации
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от любого нападения. Об этом заявил американский президент Джо Байден в своей статье для The New York Times.

Байден отметил, что «свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку». В этой связи, пишет американский президент, он считает нужным четко назвать цели США. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Байден заявил, что происходящее на Украине является не просто европейской, а глобальной проблемой. Он указал, что Вашингтон продолжит сотрудничество с партнерами, чтобы дать «глобальный ответ» действиям России на Украине.

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Марина Совина
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