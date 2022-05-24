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Байден назвал конфликт на Украине глобальной проблемой

Байден заявил, что происходящее на Украине является глобальной проблемой

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Происходящее на Украине является не просто европейской, а глобальной проблемой. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует CNN.

Американский лидер на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD — США, Япония, Австралия, Индия) назвал украинский конфликт «темным часом». «Жестокая и неспровоцированная война России против Украины привела к гуманитарной катастрофе. Невинные гражданские лица были убиты на улицах, и миллионы беженцев стали вынужденными переселенцами, а также изгнанниками», — подчеркнул политик.

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Байден указал, что Вашингтон продолжит сотрудничество с партнерами, чтобы дать «глобальный ответ» действиям России на Украине. «Фундаментальные принципы международного порядка, территориальная целостность и суверенитет, международное право, права человека должны всегда защищаться, независимо от того, где они нарушаются. У QUAD впереди много работы», — заключил он.

Ранее стало известно, что лидеры QUAD на саммите в Токио положат начало инициативе по охране морских границ. Проект поможет наблюдать за активностью на море в трех регионах. Предполагается, что проект получит название «Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере» и позволит четырем государствам видеть «комплексную картину» о событиях в морском пространстве в формате, близком к режиму реального времени.

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Анжелика Бережная
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