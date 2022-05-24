Лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ

Белый дом заявил, что лидеры QUAD в Токио запустят инициативу по охране морских границ

Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD — США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио положат начало инициативе по охране морских границ. Проект поможет наблюдать за активностью на море в трех регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Предполагается, что проект получит название «Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере» и позволит четырем государствам видеть «комплексную картину» о событиях в морском пространстве в формате, близком к режиму реального времени.

«Эта инициатива изменит возможности партнеров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана полностью контролировать морские границы, а также поддерживать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнули в Белом доме.