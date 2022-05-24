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Байден назвал США «индо-тихоокеанской державой»

Президент Байден назвал США «индо-тихоокеанской державой»

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден во время своего выступления на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) в Токио назвал США «индо-тихоокеанской державой», сообщает РИА Новости.

«США должны и будут сильным, прочным и надежным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы — индо-тихоокеанская держава. Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы — индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Мы связаны Тихим океаном с одной стороны нашей страны. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время», — заявил он.

Ранее Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО. вашингтонской администрации, распространенному в понедельник, 23 мая, Колумбия названа основным партнером Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса.

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Марина Совина
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