Назван основной союзник США вне НАТО

Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Американский президент Джо Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно меморандуму главы вашингтонской администрации, распространенному в понедельник, 23 мая, Колумбия названа основным партнером Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. «В рамках своих полномочий как президента я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — говорится в документе.

В марте Байден рассказал, что данный шаг станет признанием «действительно уникальных тесных отношений» между двумя государствами, которые имеют решающее значение для «региональной безопасности и процветания».

Байден напомнил, что давно признал Колумбию ключевым элементов общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического Западного полушария.