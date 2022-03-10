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Байден захотел включить Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Президент Байден намерен предоставить Колумбии статус основного союзника США вне НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден намерен предоставить Колумбии статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, данный шаг станет признанием «действительно уникальных тесных отношений» между двумя странами, которые имеют решающее значение для «региональной безопасности и процветания». Байден напомнил, что давно признал Колумбию ключевым элементов общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического Западного полушария.

Ранее итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани сообщил, что, учитывая настроения в Европе на фоне последних событий вокруг Украины, Финляндия и Швеция могут претендовать на моментальное подтверждение в НАТО.

Ксения Назарова
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