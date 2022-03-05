Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндии и Швеции предрекли моментальное вступление в НАТО

Политолог Грациани заявил о моментальной процедуре по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Pascal Rossigno / Reuters

Учитывая настроения в Европе на фоне последних событий вокруг Украины, Финляндия и Швеция могут претендовать на моментальное подтверждение в НАТО. Такое развитие событий предрек итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, соответствующие процедуры могут быть проведены достаточно быстро. Специалист напомнил, в частности, что Европейский Союз (ЕС) принял беспрецедентное решение о поставке оружия на Украину, которая является лишь претендентом на членство в объединении. «Мы наблюдаем смену парадигмы», — заявил Грациани.

Он отметил, что в конечном итоге соображения здравого смысла должны возобладать, но в настоящее время голоса людей, призывающих к поиску конкретных решений для достижения мира, еле слышны.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что власти страны открыты к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО после поступления в финский парламент соответствующей гражданской инициативы. По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставит Украине оружие на общую сумму полмиллиарда евро. Среди них также будут боевые самолеты. По словам чиновника, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить вооружение украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.