Евросоюз предоставит Украине оружие на полмиллиарда евро

Евросоюз (ЕС) предоставит Украине оружие на общую сумму полмиллиарда евро, решение будет оформлено и опубликовано официально в ближайшие часы. Об этом заявил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его выступление опубликовано на странице союза в Twitter.

Он уточнил, что главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, хабом для сбора оружия станет Польша.

«Мы используем свои возможности поставок летального оружия на сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро для нелетального… Мы делаем это впервые», — сказал Боррель.

Министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии, уточнил глава дипломатии ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.