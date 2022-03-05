Власти Финляндии задумались о вхождении в НАТО

Власти Финляндии открыты к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, передает ТАСС.

По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

Ранее в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Опрос показал, что доля тех, кто поддержал бы это решение, достигла 53 процентов.

25 февраля Финляндия и Швеция были приглашены на саммит НАТО по ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия.

