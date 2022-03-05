Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти Финляндии задумались о вхождении в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности страны к обсуждению членства в НАТО
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте. Фото: Lehtikuva/Markku Ulander / Reuters

Власти Финляндии открыты к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, передает ТАСС.

По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

Ранее в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Опрос показал, что доля тех, кто поддержал бы это решение, достигла 53 процентов.

25 февраля Финляндия и Швеция были приглашены на саммит НАТО по ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.