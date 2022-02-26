В парламент Финляндии поступила петиция о вступлении страны в НАТО

В парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, по данным на 21 час (по московскому времени) 26 февраля петиция набрала 50 570 подписей. Как говорится в документе, членство в Североатлантическом альянсе юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность Финляндии защищаться от внешних угроз.

Ранее стало известно, что НАТО предпримет «превентивные и пропорциональные» меры для укрепления обороны альянса из-за военной операции России в Донбассе. В альянсе назвали действия российской стороны угрозой евроатлантической безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).