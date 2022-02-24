НАТО предпримет «превентивные и пропорциональные» меры для укрепления обороны альянса из-за ситуации на Украине и военной операции России в Донбассе. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе. Публикация доступна на сайте альянса.

В НАТО сочли действия России угрозой евроатлантической безопасности и подчеркнули, что действия России на Украине будут иметь геостратегические последствия. «Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.