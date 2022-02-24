Страны НАТО пообещали развернуть дополнительные силы на востоке Европы

В связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. Об этом говорится в заявлении на сайте.

Отмечается, что страны альянса решили предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны в странах-союзниках. «Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными [угрозе] и не приводящими к эскалации», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в НАТО сочли угрозой действия России и подчеркнули, что они будут иметь геостратегические последствия.

Западные страны обвиняют Россию в провокациях и развязывании войны, угрожая ужесточением санкций. России уже пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции в Донбассе.