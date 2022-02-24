России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине

Европейский Союз (ЕС) введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

«Европейский союз ответит самым решительным образом… [лидеры ЕС] примут более строгий пакет, самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли», — пообещал дипломат.

Ранее лидеры Евросоюза договорились обсудить новые санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе. Отмечается, что действия против России будут предпринимать в координации с трансатлантическими партнерами.

Ранее ЕС ввел санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева. Утверждается, что Захарова «способствовала вводу российских войск на Украину». Симоньян «способствовала позитивному отношению» касательно действий ДНР и ЛНР, Соловьева же обвинили в «крайне враждебном отношении к Украине».

Под санкции попал и 351 депутат Госдумы, проголосовавшие в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

