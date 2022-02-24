ЕС ввел санкции против Захаровой, Соловьева и Симоньян

Евросоюз ввел санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом говорится в опубликованном документе ЕС.

Разъясняется, что Захарова «способствовала вводу российских войск на Украину». Симоньян «способствовала позитивному отношению» касательно действий ДНР и ЛНР, Соловьева же обвинили в «крайне враждебном отношении к Украине». В ЕС сочли, что они «поддерживали действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее Соловьев заявил, что спокойно относится к возможному включению в санкционный список. Он напомнил, что он не занимает государственных должностей, а является журналистом. На возможные санкции он ответил фразой «сильно боятся» и предположил, что они не особо повлияют на его жизнь, так как из-за своего графика телеведущий редко куда-либо ездит.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.