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Соловьев ответил на включение в санкционный список ЕС фразой «сильно боятся»

Соловьев заявил, что спокойно относится к возможному включению в санкционный список ЕС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что спокойно относится к возможному включению в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает URA.RU.

Соловьев отметил, что пока не видел окончательного варианта списка, и напомнил, что он не занимает государственных должностей, а является журналистом. На возможные санкции он ответил фразой «сильно боятся» и предположил, что они не особо повлияют на его жизнь, так как из-за своего графика телеведущий редко куда-либо ездит.

«Ну наши, предположим, введут ответные санкции в отношении депутатов. Ну и что дальше? Железный занавес? Сиюминутная бессмыслица. Перед тем как вводить санкции, эти люди бы собрались и посмотрели, что там [в Донбассе] происходит», — сказал Соловьев.

Он добавил, что негативно относится к любым санкциям. По мнению журналиста, плохо, когда стороны перестают слышать друг друга.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

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Евгений Шульгин
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