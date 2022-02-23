Соловьев ответил на включение в санкционный список ЕС фразой «сильно боятся»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что спокойно относится к возможному включению в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает URA.RU.

Соловьев отметил, что пока не видел окончательного варианта списка, и напомнил, что он не занимает государственных должностей, а является журналистом. На возможные санкции он ответил фразой «сильно боятся» и предположил, что они не особо повлияют на его жизнь, так как из-за своего графика телеведущий редко куда-либо ездит.

«Ну наши, предположим, введут ответные санкции в отношении депутатов. Ну и что дальше? Железный занавес? Сиюминутная бессмыслица. Перед тем как вводить санкции, эти люди бы собрались и посмотрели, что там [в Донбассе] происходит», — сказал Соловьев.

Он добавил, что негативно относится к любым санкциям. По мнению журналиста, плохо, когда стороны перестают слышать друг друга.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.