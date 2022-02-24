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Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Минобороны России: выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО Украины

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. Однако никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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