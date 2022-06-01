В Кремле отказались говорить о сценарии применения Украиной американских РСЗО

Песков не стал говорить об ответе России в случае применения Украиной американских РСЗО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался обсуждать сценарии развития событий в случае применения Украиной американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против России. Об этом в среду, 1 июня, сообщает РИА Новости.

«Давайте не будем говорить с вами о самых плохих сценариях», — заявил пресс-секретарь российского президента, комментируя возможный ответ Москвы на подобные действия со стороны Киева.

Ранее Песков также сообщил, что власти страны не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии планов использовать полученные из США РСЗО для атак на Россию. По его словам, украинский лидер не сдерживает свои обещания.

До этого представитель администрации США заявил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом пакете военной помощи, который включает РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.