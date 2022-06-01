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Кремль ответил на обещание Зеленского не использовать американские РСЗО для атак

Песков: Кремль не доверяет словам Зеленского не использовать американские РСЗО для атак

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Власти не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии планов использовать РСЗО HIMARS для атак на Россию. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались, добавил пресс-секретарь главы государства. Однако такой опыт отсутствует, уточнил он. «Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли риск, что Украина может начать применять это оружие против России, представитель Кремля отметил, что соответствующие ведомства системно оценивают все риски и применяют необходимые меры.

Ранее представитель администрации США заявил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом пакете военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.

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Сергей Истомин
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