Медведев сравнил опасность от вхождения в НАТО Швеции и Финляндии или Украины

Медведев заявил, что РФ меньше угрожает вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, чем Украины

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль Джазира» сравнил опасность от вхождения в НАТО Финляндии и Швеции или Украины. Он отметил, что первое угрожает России меньше, передает ТАСС.

«Если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины», — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что причина «совершенно понятна», дело не только в оружии, которое размещено на шведской и финской территории и в том, что России придется давать ответ относительно ситуации в Балтийском море и на границе. По его словам, с Финляндией и Швецией, в отличие от Украины, у Москвы нет никаких территориальных вопросов.

Ранее зампред Совбеза пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России. Он указал, что такими объектами могут стать Министерство обороны Украины, Генштаб и другие.

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