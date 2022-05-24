Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
По словам Патрушева, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.
Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме
Также секретарь Совбеза заявил об уверенности в выполнении всех целей спецоперации, так как, по словам Патрушева, историческая правда на стороне России. Он напомнил о словах генерала Скобелева, военачальника времен Российской империи, который отмечал, что только Россия может позволить себе воевать из чувства сострадания.
«Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла», — подытожил секретарь СБ.
Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.