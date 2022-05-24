Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев заявил об отсутствии спешки во время спецоперации на Украине

Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.

Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме Николай Патрушев

Также секретарь Совбеза заявил об уверенности в выполнении всех целей спецоперации, так как, по словам Патрушева, историческая правда на стороне России. Он напомнил о словах генерала Скобелева, военачальника времен Российской империи, который отмечал, что только Россия может позволить себе воевать из чувства сострадания.

«Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла», — подытожил секретарь СБ.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.