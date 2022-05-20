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Шойгу заявил о «близком к завершению» освобождении территории ЛНР

Глава Минобороны Шойгу заявил, что освобождение ЛНР завершится в ближайшее время

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины близится к своему завершению. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, его цитирует ТАСС.

«Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — сказал Шойгу.

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По словам министра, российские военные совместно с подразделениями народной милиции республик Донбасса продолжают расширять контроль над территориями ДНР и ЛНР.

19 мая первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что регионы России возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР — это решение главы государства, подчеркнул он. По словам Кириенко, у жителей Донбасса будет возможность самим определить свою судьбу.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей ДНР и ЛНР. 29 апреля глава государства выразил уверенность в том, что Россия добьется нормализации жизни в Донбассе — для этого последовательно будут сделаны необходимые шаги, сказал Путин.

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Анастасия Шейкина
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