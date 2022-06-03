Эксперт оценил влияние на США слов Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS
Слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об ударе по Киеву повлияют на США. С таким заявлением выступил военный экcперт Алексей Леонков, его слова приводит издание «Народные Новости».
По словам Леонкова, в США внимательно прислушиваются к таким заявлениям из России — в качестве примера он привел отказ Байдена поставлять ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS после аналогичных предупреждений главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова.
«Дмитрий Медведев сделал второе предупреждение, что все очень серьезно. Кроме того, предупреждение произошло на фоне учений стратегических ядерных сил. Думаю, одно с другим совпадает. Нас услышат», — оценил Леонков.
Ранее Дмитрий Медведев пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования HIMARS против России.
1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.