Эксперт оценил влияние на США слов Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS

Эксперт Леонков: на США повлияют слова Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS

Медведев пригрозил Киеву ударом при использовании оружия США против России

Начало событий в новости Медведев пригрозил Киеву ударом при использовании оружия США против России

Слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об ударе по Киеву повлияют на США. С таким заявлением выступил военный экcперт Алексей Леонков, его слова приводит издание «Народные Новости».

По словам Леонкова, в США внимательно прислушиваются к таким заявлениям из России — в качестве примера он привел отказ Байдена поставлять ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS после аналогичных предупреждений главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

«Дмитрий Медведев сделал второе предупреждение, что все очень серьезно. Кроме того, предупреждение произошло на фоне учений стратегических ядерных сил. Думаю, одно с другим совпадает. Нас услышат», — оценил Леонков.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования HIMARS против России.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.