Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Эксперт оценил влияние на США слов Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS

Эксперт Леонков: на США повлияют слова Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS
Начало событий в новости Медведев пригрозил Киеву ударом при использовании оружия США против России

Фото: Globallookpress.com

Слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об ударе по Киеву повлияют на США. С таким заявлением выступил военный экcперт Алексей Леонков, его слова приводит издание «Народные Новости».

По словам Леонкова, в США внимательно прислушиваются к таким заявлениям из России — в качестве примера он привел отказ Байдена поставлять ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS после аналогичных предупреждений главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

«Дмитрий Медведев сделал второе предупреждение, что все очень серьезно. Кроме того, предупреждение произошло на фоне учений стратегических ядерных сил. Думаю, одно с другим совпадает. Нас услышат», — оценил Леонков.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования HIMARS против России.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Инфляция в Турции разогналась до 73,5 процента
В ДНР заблокировали популярный мессенджер
Пилот без должного опыта сел за штурвал самолета и подверг опасности пассажиров
Анна Нетребко оценила возможность будущих выступлений в России
Трое жителей Чечни пропали после съемки оргии
Россиянин попытался сбросить с балкона жену и сына
Диетолог предупредила об опасности клубники для некоторых россиян
Популярный комик высмеял Ивлееву из-за нового шоу с ее участием
Женщине напечатали выращенное из ее клеток ухо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.