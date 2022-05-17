Захарова заявила о широких возможностях для ответа НАТО и США

Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО развяжет Москве руки для ответа

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которое происходит под нажимом США, развяжет России руки для симметричного ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. [Об этом нужно помнить] в тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее», — заявила дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в НАТО.