Турция отказалась одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Политик попросил руководство стран не обижаться на него. Эрдоган подчеркнул, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в НАТО.

Кроме того, Анкара не может согласиться на принятие в Североатлантический альянс тех государств, которые ввели против нее санкции, сказал президент.

Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

«Просьба народа»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава ведомства назвал возмутительным и неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК.

Чавушоглу заявил, что ввиду борьбы с этой организацией против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, которая импортировалась из стран, планирующих вступить в НАТО.

По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просит нас заблокировать этот процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами Мевлют Чавушоглу Министр иностранных дел Турции

Угрозы Европарламента Турции

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер сообщил, что Турция будет изолирована, если блокирует прием Финляндии и Швеции в НАТО. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал он.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на угрозы Европарламента напомнил, что помимо Турции в разное время звучали призывы изолировать Россию, Иран, Сирию, Венесуэлу и Китай.

Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира? Алексей Пушков член Совета Федерации

Также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предостерег Турцию от попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку таким образом Анкара выставит альянс в дурном свете.

Если обе страны этого хотят, и начинается обсуждение на этот счет, то ни одна из 30 стран не должна противиться этому. Это игра, которая представила бы НАТО в совершенно ином свете, негативном свете. Я надеюсь, что этого не произойдет Жан Ассельборн министр иностранных дел Люксембурга

Вступление в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам премьер-министра Санны Марин, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавила Марин.

По данным Gotenbug-posten, Швеция в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, такое решение приняло правительство. Власти страны еще в апреле объявили о том, что готовы присоединиться к альянсу.

Такое решение последовало после начала военной спецоперации России на Украине, ее осудили как в Хельсинки, так и в Стокгольме.

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