В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию в НАТО

ЕП пригрозил Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО

Турция будет изолирована, если блокирует прием Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер, пишет ТАСС.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает политику открытых дверей НАТО. «Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию», — добавил он.

По словам министра, народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, которую Турция считает ответвлением РПК.